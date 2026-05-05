Tenso cruce entre ex chicas Yingo en Fiebre de Baile: «A ti hay que tratarte con pinzas, desde que éramos chicas siempre fue así»

Una fuerte discusión tuvieron dos chicas de la farándula, quienes no tuvieron filtro para decirse todo lo que pensaban. Faloon Larraguibel y Kathy Contreras protagonizaron un polémico conflicto en Fiebre de Baile.

Cabe señalar que hace semanas se venían lanzado indirectas. Todo esto luego de que Kathy Contreras encontrará injusto, que Faloon llegará directamente a la competencia de inmunidad.

Luego de la presentación de Faloon Larraguibel, Diana Bolocco, le preguntó sobre la polémica de cuando ella entró y a sus compañeros no les gustó que pasara a competir para ser la ‘mejor de la semana’.

Ante esto, Faloon, señaló: «Me carga la gente falsa y lo hago notar. Tampoco me gusta que empiecen a hacer cosas por detrás, eso es de gente falsa, y te lo digo a ti, Kathy. ¿Por qué no te atreves a decirme las cosas a la cara?, ¿por qué andas haciendo cositas a las espaldas?»

Luego desde el Backstage, Juan Pablo Queraltó, comentó: «Kathy quiere hablar». A lo que Faloon respondió: «Ahora quiere hablar».

El tenso cruce entre Faloon Larraguibel y Kathy Contreras

Desde el detrás del estudio Kathy Contreras se mostró confundida. «Me parece que esto ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo. Yo hablé con ella, le dije ‘esto es un juego’, después no me saludó más y comentó que yo la había desilusionado».

«Entonces quiero saber por qué la desilusioné, si antes igual éramos amigas. ¿Por qué tanta mala onda? Yo no estoy acostumbrada a trabajar en un ambiente laboral así», agregó la participante de Fiebre de Baile.

Faloon le respondió que la ‘mala onda’ era ella y que no le interesaba hablar con gente que «después te está apuñalando por la espalda«. Contreras no se quedó callada y declaró que: «Sigue practicando tu guión, te queda súper bien el personaje, yo soy real y me afectó»

Además, agregó «Quizás a ti no te afecta porque estás acostumbrada a seguir un guión, yo no. Así que sigue con tu guión, porque no voy a discutir contigo, Faloon«.

«Yo creo que el guión de falsa lo estás haciendo tú», señaló Faloon. Mientras que, Kathy le respondió que: «A ti hay que tratarte con pinzas, desde que éramos chicas siempre fue así. No puedo creer que no hayas crecido nada en todos estos años«.

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