Sinaka la rompió en el Teatro Caupolicán: El artista cantó sus mayores éxitos al más puro estilo Old School

El pasado sábado 2 de mayo, el Teatro Caupolicán se transformó en una verdadera fiesta urbana. Sinaka, con su inconfundible estética dosmilera, hizo cantar y bailar a un público transversal en un espectáculo pensado para todas las edades.

El artista apareció en escena cerca de las 18:30 horas luciendo un conjunto blanco de lentejuelas, acompañado de joyas doradas y su característico reloj brillante. Desde el inicio, el ambiente estuvo cargado de energía, pero también de momentos profundamente emotivos.

Durante la presentación, Sinaka destacó que este concierto marcaba un hito en su carrera. Por primera vez se presentaba en el Caupolicán, logrando además un rotundo sold out con más de cinco mil asistentes.

A lo largo del show, repasó varios de sus éxitos, entre ellos “Senda Bellakona”, “Sentimiento Mágico”, “Scratch” y “Descontrol”. También aprovechó la instancia para adelantar “Juguetona”, su próximo lanzamiento.

Uno de los momentos más significativos de la noche llegó hacia el final del concierto. El artista recibió un Disco de Platino por su EP El Nuevo Sonido, tras superar los 80 millones de reproducciones en plataformas digitales. El reconocimiento fue entregado por su abuelo, un gesto que emocionó visiblemente a Sinaka, quien agradeció el apoyo recibido desde sus inicios.

Colaboraciones de Sinaka en el escenario

El espectáculo también contó con la participación de varios artistas invitados. Sobre el escenario aparecieron Benja Valencia, Marcianeke, Kennat y EasyKid, quienes aportaron momentos clave al show.

Junto a Benja Valencia, interpretó “Sentimiento Mágico”, desatando el coro masivo del público. Más tarde, compartió escenario con Marcianeke para cantar “Matías Muñoz”, tema reciente que juega con el nombre real que ambos comparten, acompañado de una estética inspirada en el espacio.

En otro momento, Sinaka se unió a Kennat para interpretar “KE KE”, uno de sus primeros hits, que hizo vibrar al recinto con su sonido old school. Ya en el cierre, EasyKid se sumó para cantar “Descontrol”, canción que el público pidió repetir para disfrutarla una vez más con toda la energía.

Sin duda, este concierto marca un antes y un después en la carrera de Sinaka. Sin embargo, el artista no se detiene: ya confirmó una gira nacional bajo el formato “Sinaka DJ Set”, que se desarrollará durante mayo.

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