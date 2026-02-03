Gonzalo Valenzuela rompe el silencio y aclara rumores de supuesta infidelidad: «La de la última foto…»

En las últimas horas, Adriana Barrientos volvió a encender la polémica luego de la separación entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela. La panelista de Zona de Estrellas afirmó en una transmisión a través de Youtube que el actor habría sido visto con otra mujer. Esto reabrió rumores sobre una posible infidelidad.

«La Leona» participaba en una colecta organizada por el influencer Danilo 21 para apoyar a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío. En ese espacio, deslizó una versión que rápidamente se viralizó.

“Cuentan por ahí que Kika Silva lo pilló con una rucia y que por eso terminaron”, lanzó Barrientos, dejando abierta la posibilidad de un quiebre marcado por terceros.

Según sus declaraciones, la supuesta escena habría ocurrido en Zapallar. «Estaban comiendo en el Chiringuito de Zapallar», agregó, apuntando a que ambos habrían sido vistos en el lujoso balneario.

La aclaración de Gonzalo Valenzuela

Ante la repercusión del comentario, Gonzalo Valenzuela decidió responder de manera directa. Lo hizo la mañana de este martes a través de sus redes sociales, donde compartió una captura de la noticia que recogía los dichos de Adriana Barrientos.

“Esta lo aclaro por respeto a Kika. El día de mi cumpleaños me vieron caminando y comiendo con una rubia PRECIOSA… seguramente nos vieron porque nos sentamos afuera en la terraza del restaurante”, escribió el actor.

Para cerrar, despejó cualquier duda sobre la identidad de la mujer que lo acompañaba. «Era ella, la de la última foto. Gracias jj», afirmó.

La imagen no dejó espació para interpretaciones: se trataba de la propia Kika Silva.

