«Ni con los talibanes estuve así»: Roberto Cox compartió su compleja experiencia tras ser retenido por la policía en Venezuela

Roberto Cox estuvo como invitado en el último capítulo de Podemos Hablar, estrenado la noche de este viernes. En el estelar de Chilevisión, el periodista relató una aterradora experiencia que vivió en Venezuela.

Resulta que junto a su equipo, en medio de un viaje a la frontera entre Colombia y Venezuela, quedó retenido por la policía durante 6 horas.

Roberto Cox compartió su compleja experiencia en Venezuela

Roberto Cox llevaba un par de días en Colombia, en la frontera con Venezuela, haciendo despachos en vivo para el matinal de Chilevisión. Sin embargo, señaló que tras un error en su trayecto, al atravesar un puente, cruzaron la frontera, y llegaron a un puesto de la policía venezolana.

En aquel momento, junto a su equipo, inventaron la excusa de que querían pasar a la zona franca, que estaba justo detrás del puesto de seguridad, para comprar, y luego se devolverían.

La policía venezolana les otorgó el permiso sin problemas, hasta que uno de los oficiales se percató de que el camarógrafo de Chilevisión estaba grabando con su celular.

Desde ahí todo se complicó, ya que la policía creyó que tenían segundas intenciones. Además, el equipo de Chilevisión estaba cargado con cámaras, micrófonos y todo tipo de tecnología, por lo que fueron investigados por un posible espionaje.

En el programa, Roberto Cox comentó: «Estábamos en una delgadísima línea entre la decisión de: ‘Tomen sus cosas y váyanse’ o ‘ustedes están acusados de espionaje’ y quedarnos 10 años en una cárcel en Venezuela«.

Luego llegó el momento de la interrogación, y al explicar la situación, Roberto Cox señaló: «Cada detalle y respuesta que dábamos alimentaba su teoría de que nosotros éramos espías«.

Finalmente, la policía los liberó después de 6 horas. Roberto Cox lo definió como: «Las peores 6 horas de mi vida, y en el periodismo. Soy periodista hace 20 años, son las 6 peores horas, lejos«.

«Ni con los talibanes estuve así«, cerró el periodista.

