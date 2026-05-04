Conmoción en el mundo de la televisión tras muerte de destacado actor a sus 81 años: su hermano comunicó la noticia

Una triste noticia sacude al mundo del cine. El actor estadounidense Beau Starr murió a los 81 años, dejando una extensa trayectoria en cine y televisión que marcó especialmente las décadas de 1980 y 1990.

La noticia la confirmó su hermano, el también actor Mike Starr. Según informó, el fallecimiento ocurrió el 24 de abril en Vancouver, Canadá, y se debió a causas naturales.

Muere Beau Starr a los 81 años

La partida del intérprete provocó diversas reacciones entre seguidores y fanáticos, quienes destacaron su presencia en producciones populares y su versatilidad en pantalla.

Uno de sus trabajos más recordados fue en Goodfellas, dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1990. En esa película, Starr interpretó al padre de Henry Hill, personaje encarnado en su etapa adulta por Ray Liotta, según TMZ.

También dejó huella en el cine de terror al sumarse a la franquicia Halloween. Allí dio vida al sheriff Ben Meeker en Halloween 4: The Return of Michael Myers y repitió el rol en Halloween 5: The Revenge of Michael Myers.

En televisión, logró una presencia constante gracias a la serie canadiense Due South. Participó en 66 episodios entre 1994 y 1999, consolidando una de las etapas más estables de su carrera.

Antes de dedicarse a la actuación, Starr tuvo un paso por el deporte profesional. Integró la escuadra de práctica de los New York Jets y también jugó en la Canadian Football League.

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