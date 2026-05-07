Francisca Valenzuela será reconocida en importante evento internacional: «Estoy comprometida por amplificar voces diversas»

Francisca Valenzuela es parte de las mujeres que serán galardonas en un evento internacional. La cantante será reconocida por su impacto en la industria musical.

El importante evento es el «Wonder Women of Latin Music» de «Latin Alternative Music Conference (LAMC)». En español «Mujeres Maravilla de la Música Latina en la Conferencia de la Música Alternativa Latina.

La cantautora publicó en su redes sociales un mensaje dando las gracias: «Gracias LAMC por este increíble reconocimiento, junto a tantas mujeres pioneras y poderosas dentro de la música latinoamericana que día a día aportan a nuestra industria con su trabajo y visión»

«Es un honor ser parte de esta selección. Abrazos a mis compañeras Wonder Woman 2026», agregó la cantante.

Además, hizo énfasis en su lucha por una mayor equidad: «La perspectiva de género y la lucha por una mayor equidad han estado siempre presentes en mi carrera, en mi música, letras, canciones y mis procesos creativos y también en mi gestión como artista independiente«.

De igual forma, agregó: «Estoy comprometida por amplificar voces diversas y demostrar que no existe una sola forma de ser mujer. Espero que iniciativas como esta no solo celebren, sino que impulsen cambios reales: más representación en los escenarios, detrás de ellos y en espacios de poder».

Su reconocimiento se realizará en la próxima Conferencia de la Música Alternativa Latina, en Nueva York desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto.

Los proyectos musicales de Francisca Valenzuela

La cantante, que cuenta con canciones sumamente reconocidas como «Buen Soldado», «Muérdete la Lengua» o «Peces«. Esta última canción la lanzó en el año 2006 y fue destacada por Revista Rolling Stone.

Asimismo, la distinción es gracias a su labor como gestora cultural siendo la fundadora del Ruidosa Fest. Además, de su proyecto Frantastic Records siendo el sello y productora de la cantante.

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