Tragedia en Inacap La Granja: revelan identidad de alumno que murió electrocutado en plena clase y aseguran que tenía proyectado casarse a fin de año

Nuevos antecedentes surgieron tras la tragedia registrada en la sede La Granja de Inacap, donde un estudiante murió electrocutado mientras participaba de una clase.

El hecho ocurrió durante la jornada vespertina y ahora será materia de investigación por parte de la PDI, que deberá esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar eventuales responsabilidades. Algunos testigos incluso apuntaron a una presunta falta de implementos de seguridad.

INACAP entrega comunicado oficial tras muerte de alumno en su establecimiento

Durante la mañana de este jueves, la institución entregó un comunicado oficial y confirmó la identidad de la víctima. Se trataba de Daniel Eloy Hidalgo Cerda, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, quien tenía solo 21 años, según consignó CHV.

Desde Inacap lamentaron públicamente lo ocurrido. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, ocurrido durante la jornada vespertina de ayer en la Sede La Granja”, indicaron.

La casa de estudios también expresó sus condolencias a los cercanos del joven. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos especialmente a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la comunidad INACAP en este difícil momento en el cual nos mantenemos muy unidos”, agregaron.

Tras la tragedia, Inacap decidió suspender las clases en la sede La Granja. Según informaron, las actividades académicas se retomarían recién el sábado.

Finalmente, desde la institución aseguraron que ya activaron los protocolos correspondientes. “Queremos transmitir la tranquilidad y seguridad de que la institución ha activado todos sus protocolos ante esta situación y de que estamos realizando las investigaciones correspondientes y colaborando con las autoridades pertinentes”, concluyeron.

Durante la mañana de este jueves, en el matinal Contigo en la Mañana revelaron detalles de su vida personal. “Estaba de cumpleaños en los próximos días y tenía proyectado casarse a fin de año”, señalaron en el programa.

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