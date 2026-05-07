Mónica Arce Castro volvió a generar reacciones en redes sociales. La exdiputada del Distrito 12 de la región Metropolitana sorprendió al mostrar su radical cambio físico y compartir una íntima reflexión sobre los complejos momentos que enfrentó en el pasado.

La ingeniera logística, madre de cuatro hijos y actualmente enfocada en el activismo político en comunas como Puente Alto, publicó un mensaje donde abordó las inseguridades que arrastró durante años debido a constantes cuestionamientos sobre su apariencia.

El post de Mónica Arce que está dando que hablar en redes sociales

“Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente. Y es que dudaba, me hacían dudar tanto de mi apariencia que odié inmensamente. Por muchos años lo que veía frente al espejo”, escribió a través de sus redes sociales.

Arce también recordó el difícil periodo que vivió durante su paso por la política entre 2022 y 2026. Según contó, muchas de las críticas que recibió apuntaban directamente a su físico y no a su trabajo parlamentario.

“Con la exposición del parlamento en estos últimos 4 años, las cosas empeoraron. Cuando no les gustaban mis votaciones e intervenciones, no me criticaban por mis ideas, ni mi desempeño político, usaban mi apariencia física para insultarme”, afirmó.

Además, confesó que incluso cuando decidió enfocarse en cuidar su salud y bienestar, recibió cuestionamientos sobre su rol político.

La exdiputada aseguró que algunas personas le dijeron que había “perdido su rumbo político” tras iniciar este proceso personal.

Pese a todo, Arce valoró el cambio que ha vivido en los últimos años y destacó que su transformación fue mucho más allá de lo físico.

“A mis 40 años, me siento orgullosísima de mi proceso y de lo logrado, profesional, física y por sobre todo espiritualmente. Porque lo más visible para la mayoría, fue mi cambio físico, pero los más cercanos fueron testigos de que el mayor cambio, se forjó en mi alma”, cerró.

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