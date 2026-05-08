Reconocido actor criticó duramente a la cultura de los influencer: «Charlatanes evangélicos de la era de la información»

Robert Downey Jr. El actor que personificó a Tony Stark en la película de Iron Man, lanzó una reflexión sobre los influencer y el futuro del entretenimiento.

El actor habló en el podcast «Conversaciones para nuestras hijas», donde criticó a la cultura de los influencer mencionando que es una «completa tontería» decir que los influencer serían las próximas estrellas.

«Hoy en día la gente puede hacerse famosa sin hacer mucho más que grabarse con el móvil (…) No lo veo como algo negativo. Simplemente lo veo como que el reto para la individualización está aumentando», expresó.

Además, mencionó que le gustaría que los jóvenes no se enfoquen es solo ellos, sino que creen algo más allá de su imagen. «Espero que la mayor parte de la juventud diga: ‘Quiero hacer algo (…) quiero tener más influencia, para que mi resultado no sea solo una forma de autoengrandecimiento propia de un influencer».

La razón por la que Robert Downey criticó a los influencer

Ahora bien, el actor comenzó a cuestionarse el rol de los influencer por su hijo de 14 años, quien comenzó a adentrarse en el mundo de la creación de contenido en el área de los videojuegos.

Su hijo le decía: «‘Oye, si te gusta cómo juego a este videojuego, ¿quieres hacerme una donación?’. Y la verdad es que se convierte en una especie de religión«, según consignó Variety.

Además, agregó: «Hay algo en los influencers de hoy en día que se parece a los charlatanes evangélicos de la era de la información. Al mismo tiempo, es diferente porque estamos jugando en un terreno nuevo».

«Así que es un poco una frontera, y no tengo nada que juzgar al respecto. También sé que cuando promociono una película ahora, he llegado a conocer a algunos de estos influencers, y me parecen personas sensatas, exitosas y geniales«, cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: «Gracias a Dios no iba con alcohol, pero sí a exceso de velocidad, choqué a 150 kilómetros por hora y casi maté a otra persona»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google