«No sigas con eso, por favor»: Willy Sabor tiró una talla en Detrás del Muro y le pararon los carros por interno

En el capítulo del viernes de Hay Que Decirlo, Willy Sabor relató cómo fue su participación como invitado el jueves pasado en Detrás del Muro, programa emitido por Chilevisión. Esto, con la intención de conocer más sobre la polémica al respecto. Cabe señalar que el programa ha estado envuelto en la polémica luego de poner fin a su vínculo con Chilevisión, para llegar a Mega. A esto se suma que no todos los comediantes darán el salto a la nueva señal, situación que, según comentó Willy Sabor, provocó un clima tenso al interior del camarín.

Willy Sabor tiró una talla en Detrás del Muro y le pararon los carros por interno

Aprovechando que estuvo en Detrás del Muro, desde Hay Que Decirlo le preguntaron a Willy Sabor si pudo sacar información sobre esta polémica: «Se nota un poco de distanciamiento entre la gente que se queda y la que se va. Noto tristeza, también», señaló el comediante.

«No había ambiente para grabar nada ni hacer preguntas», agregó, respecto al incómodo momento que se vivió en el último capítulo en vivo del programa en Mega.

Sin embargo, en Detrás del Muro, mientras estaban en el segmento «Rupertamente Hablando«, Willy Sabor lanzó un comentario que no cayó bien en dirección: «Yo incluso en vivo tiré la talla y en el sono me decían: ‘no, no sigas con eso, por favor, porque es un tema súper delicado’».

En el segmento de humor, amenazaron con echar a Ruperto si seguía arruinando la entrevista a Willy Sabor, mientras que el propio Willy le lanzó: «En todo caso es verdad que te vas po«.

