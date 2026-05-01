Muere ícono de la ranchera nacional que brilló en el Festival de Viña: «Parte fundamental de la historia»

Se confirmó una noticia que enluta a la música chilena: falleció un artista que supo ganarse el cariño del público y brillar en escenarios como el Festival de Viña del Mar.

Se trata de Ismael Bustos, recordado por ser miembro del emblemático dúo Los Hermanos Bustos, referentes de la música ranchera en el país.

Su historia musical se remonta a los años sesenta, etapa en la que junto a su hermano comenzó a construir una sólida carrera marcada por discos, giras y presentaciones a lo largo de Chile.

Entre sus momentos más recordados figura su participación en el Festival de Viña 2005. Oportunidad en la que lograron conquistar al «Monstruo» y se llevaron antorcha de plata y de oro.

El artista murió a los 71 años, generando diversas reacciones en el mundo artístico y entre sus seguidores. Desde la Municipalidad de Curacaví confirmaron la noticia con un mensaje en redes sociales.

Dolor por la partida de Ismael Bustos

A través de Instagram, la municipalidad dedicó palabras para despedir al músico, destacando su vínculo con la zona. «Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de don Ismael Bustos Maldonado, destacado músico nacional y vecino de nuestra comuna», indicaron.

En la misma línea, relevaron su impacto en el género: «Reconocido por su trayectoria como integrante de Los Hermanos Bustos, fue parte fundamental de la historia de la música ranchera en Chile, dejando un legado que trascenderá generaciones».

Finalmente, la municipalidad cerró el mensaje con condolencias a su entorno: «Como municipio, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos, acompañándolos en este difícil momento. Su música y su recuerdo permanecerán por siempre en la memoria de nuestra comunidad».

Su partida deja una huella profunda en la música popular chilena, donde su legado seguirá vigente a través de sus canciones.

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