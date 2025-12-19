Latife Soto impacta con predicción sobre futuro político de Kaiser tras llegada a La Moneda de José Antonio Kast: «Yo lo veo en…»

Quien ha estado más que activa es Latife Soto. La tarotista ha realizado variadas predicciones, muchas de ellas acertadas y relacionadas con el reciente triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

En ese contexto, es que en las clásicas transmisiones que realiza con José Antonio Neme, lanzó las cartas y entregó vaticinios que guardan relación con el próximo gobierno del electo presidente.

Sobre su mandato, destacó su disciplina y adelantó que «va a ir ordenadito». Además, en medio de la conversación, salió al baile el nombre del excandidato Johannes Kaiser, quien podría tomar protagonismo en el mandato de José Antonio Kast.

Latife Soto y su predicción sobre Johannes Kaiser

“A Kaiser yo lo veo en un ministerio donde se va a mostrar cuatro años y lo va a hacer muy bien”, comenzó diciendo.

José Antonio Neme respondió rápidamente: «Ah, que bueno eso, porque yo estaba pensando si el presidente Kast va a incluir a Kaiser, le va a ofrecer un ministerio y si Kaiser va a aceptar también”.

«Sí, va a aceptar», aseguró la guía espiritual, quien reveló sus cartas. «Fíjate, que va a estar ahí ayudando harto y varios van a aceptar», continuó.

Según Latife Soto, otro nombre aparece, y es que Kast estaría pensando en Evelyn Matthei: «Si él la invita, a lo mejor ella acepta. Eso son conversaciones de ellos. Pero, está en los pensamientos”, aclaró.

“Vienen varias personas que saben mucho. En el Ministerio de Salud yo veo un doctor”, señaló.

Sobre el gobierno del hombre del partido republicano, fue enfática. «Va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene», cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Latife Soto entrega inquietante predicción sobre evento natural que afectaría en los días previos a Navidad: «Está marcadito…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google