¡Tras éxito en México! 31 Minutos regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

El fenómeno de 31 Minutos continúa conquistando públicos dentro y fuera de Chile. Luego de una exitosa presentación en México, donde lograron reunir a cerca de 230 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México durante las celebraciones del Día del Niño, los icónicos personajes regresarán al Gran Arena Monticello con su espectáculo “Radio Guaripolo II”.

La presentación en tierras aztecas estuvo marcada por la música, el humor y los clásicos que han acompañado a generaciones, incluyendo canciones como “Tangananica, Tangananá”, “Mi Equilibrio Espiritual” y “Bailan sin César”, reafirmando la vigencia y popularidad del programa creado en Chile.

Ahora, el equipo liderado por sus entrañables títeres prepara una nueva parada en su gira nacional con un show pensado para toda la familia. En esta nueva aventura, Guaripolo vuelve al centro de la historia con “Radio Guaripolo II”, una estación radial nocturna donde las bromas, pitanzas y situaciones absurdas son protagonistas.

Sobre el escenario estarán los personajes más queridos del noticiero número uno de Chile y del mundo. Incluyendo a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y Policarpo Avendaño.

El espectáculo promete combinar los grandes éxitos musicales del programa con nuevas canciones y situaciones inéditas. Manteniendo el humor y estilo que transformaron a 31 Minutos en uno de los fenómenos culturales más importantes de la televisión chilena.

Fecha, hora y entradas para show de 31 Minutos en Gran Arena Monticello

El show “Radio Guaripolo II” se realizará el sábado 20 de junio a las 20:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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