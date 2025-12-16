Los Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena lanzan su nuevo Mix Verano

La agrupación Los Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Desde su irrupción en la escena musical, el proyecto integrado por figuras clave del fenómeno tropical de los años 90 y 2000 ha llamado la atención con una propuesta cargada de energía y nostalgia. Además, rescata los clásicos que marcaron a toda una generación.

Tras sus dos lanzamientos anteriores, el grupo acaba de presentar su Mix Verano, una producción que ya comienza a posicionarse como uno de los imperdibles de la temporada. El estreno se realizó durante la trasnoche de la Teletón, el pasado 29 de noviembre, y rápidamente generó alto impacto mediático. En redes sociales, el mix se volvió viral y ya supera los 11 millones de reproducciones.

El nuevo proyecto de Los Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical

Esta nueva entrega reúne verdaderos himnos de la música tropical chilena como “Mujer y cerveza”, “Haciendo el amor”, “Falso amor” y “O te quedas o te vas”. Sus voces originales interpretan cada tema. Paskual Ramírez, fundador y primer vocalista de Fantasía y Alegría; Pipo Olmos, fundador de Amerika’n Sound y Tropikal Sound.

Asimismo, se encuentran los hermanos Ariel y Claudio Núñez, creadores de La Nueva Sensación Tropical; y Daniel Bentancour, fundador de La Gran Magia Tropical y Voltaje.

El proyecto es liderado por Melitón Vera en la gestión y Leo García en la dirección artística. Su objetivo es claro: reactivar el espíritu de la onda sound y conectar estas canciones históricas con nuevas audiencias. Sin perder la esencia que las convirtió en clásicos.

De cara a 2026, Los Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena planean seguir estrenando nuevos mix y llevar su espectáculo a distintas regiones del país. Siempre con un show cargado de éxitos, ritmo contagioso y el inconfundible sabor de la música tropical chilena.

