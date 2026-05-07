«¿Quién fue el que le quemó la casa a Felipe Camiroaga? ¿Algún día se va a aclarar eso? Las cartas me están dando nombres»

Junior Playboy dejó la grande luego de su participación en el programa digital «Cuéntame todo y exagera», espacio donde abordó distintos episodios de su paso por televisión y aprovechó de lanzar duras acusaciones contra Raquel Argandoña.

El «Thor chileno» recordó su salida de Fiebre de Baile, donde fue expulsado luego de encarar a Fran García-Huidobro durante una pausa comercial.

“A mí me sacaron del programa Fiebre de baile netamente por algo personal”, afirmó.

No obstante, sus declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas hacia «La Quintrala», quien era jurado del espacio de entretención de CHV.

“A mí me daría vergüenza estar en la televisión, señora Raquel, sabiendo las cag… que se manda su hijo. Es fácil decir ‘yo no me meto en la vida de él’, claro, cuando no le conviene, pero en otras cosas ahí sí que habla”, lanzó en el espacio digital.

Las duras acusaciones de Junior Playboy en contra de Raquel Argandoña y Nano Calderón

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Durante la conversación, Junior Playboy sorprendió al referirse al incendio que afectó la casa de Felipe Camiroaga en Chicureo en febrero de 2011.

“Hay una cosa que quiero saber yo. ¿Quién fue el que le quemó la casa a Felipe Camiroaga? ¿Algún día se va a aclarar eso?”, comentó el ex chico reality.

Junior Playboy, quien en varias ocasiones ha asegurado tener conexiones con el mundo espiritual, afirmó además que sus cartas le habrían entregado información sobre el caso.

“Las cartas me lo señalan, me están dando nombres”, aseguró.

Luego, fue consultado directamente sobre qué le habrían indicado sus cartas. «N y con cuatro letras», respondió, sin dar más detalles.

«Es un poco delicado lo que estoy hablando», concluyó.

Cabe recordar que el incendio en la vivienda de Felipe Camiroaga ocurrió en febrero de 2011. El fuego comenzó en el sector de los estacionamientos y terminó destruyendo gran parte del inmueble.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google