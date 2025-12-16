¡Bombazo en el espectáculo! Aseguran que tres reconocidas figuras de la farándula estarían embarazadas

En las últimas horas, los periodistas Manu González y Cecilia Gutiérrez revelaron que tres rostros del espectáculo se convertirían en madres.

Es importante destacar que durante el 2025 son varias las figuras que han revelado sus embarazos. Entre ellas Emilia Dides, Ignacia Antonia, Melina Noto, Eugenia Lemos, Rocío Marengo, entre otras.

¿Nuevos embarazos en el espectáculo nacional?

En ese contexto, es que el medio Infama ya había adelantado que faltaban embarazos que aún no se confirmaban, y a este rumor se suman los comunicadores.

Fue a través del pódcast Bombastic donde Cecilia Gutiérrez y Manu González hablaron de este tema y adelantaron más embarazos.

«Dos actrices y otro que parece que ser que es político», comenzaron diciendo.

«Lo entiendo, una cosa es que esas personas se lo cuenten a su entorno, a su familia», dijo González, quien señaló que por un tema de respeto, no se debe revelar hasta que los padres den a conocer la noticia.

Siguiendo por esa línea, Cecilia Gutiérrez mencionó que en nuestro país existe una cultura de respeto, y no se suelen filtrar los embarazos. A diferencia de Argentina, donde la prensa suele filtrarlos rápidamente.

Según Alfombra Roja 13, hace algún tiempo existen rumores que apuntan a la actriz Mariana di Girolamo. Estos dicen que la intérprete podría estar esperando un hijo junto a su pareja, el Dj Sebastián Román.

«Ha sido un año super significativo también; perdí a mi abuelo, se fue a otro lado, se extraña el tata… Yo personalmente estoy atravesando cambios bonitos», le confesó a Radio ADN hace algún tiempo, en el marco del Ruidosa Fest.

