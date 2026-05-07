Popular rostro de Chilevisión confirmó su salida del canal con emotiva publicación: «Hoy es mi último día en…»

Si bien su salida ya se conocía desde hace semanas, en las últimas horas se concretó la despedida de Danilo 21 de Chilevisión.

El influencer cerró una importante etapa en el canal, donde desde 2025 logró consolidar uno de los grandes momentos de su carrera.

Fue durante la jornada del día miércoles cuando el panelista compartió un emotivo mensaje en redes sociales para anunciar su partida definitiva. La publicación rápidamente generó reacciones y acumuló miles de reacciones.

“Hoy es mi último día en Chilevisión… Pero nunca olvidaré todo lo que hicimos juntos”, escribió.

Más tarde, Danilo 21 tuvo una última participación televisiva en el espacio “Fiebre de Baile”, donde integraba el VAR del programa. Ahí aprovechó de reflexionar sobre el significado que tuvo esta experiencia en su vida profesional.

“Yo creo que uno, en la vida, tiene que impresionar a dos personas: a su yo de niño para que se sienta orgulloso de lo que logró, de a dónde llegó, y a su yo de viejito para que, cuando mire hacia atrás lo que hizo, sienta orgullo. Creo que eso es para mí el Var”, comentó en el espacio, que es conducido por Juan Pablo Queraltó.

Reacciones a la despedida de Danilo 21

Luego del emotivo mensaje, varios de sus compañeros se dieron el tiempo de despedirlo a través de redes sociales.

“Amigo hermoso, te vendrán muchas oportunidades estoy seguro. Te deseo lo mejor y un abracito de oso, sé que no te gustan. Pero igual te lo doy”, le escribió Diego Pánico.

Adriana Barrientos también le entregó palabras: «Amigo, qué lindos recuerdos. Se vendrán puras cosas positivas para ti porque te lo mereces todo».

La salida de Danilo 21 de Chilevisión había sido informada a fines de marzo, en medio de diversas tensiones internas. La controversia tomó mayor fuerza luego de la filtración de un audio donde Pablo Candia lanzaba duros insultos contra el influencer.

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