«No supe que decir»: la infidelidad que generó conflicto en Canal 13 suma nuevo episodio, lo confesó y así reaccionó el pololo

Un intenso momento se vivió recientemente en el reality de Canal 13, «Vecinos al límite», luego de que Florencia enfrentara una complicada conversación con su pareja fuera del encierro.

Todo ocurrió luego que el programa mostrara el beso entre la participante y Cote durante una fiesta dentro de la casa. La escena generó varias reacciones, especialmente porque la joven mantenía una relación amorosa antes de ingresar al espacio.

En un nuevo capítulo, Charly sorprendió a Florencia al coordinar una videollamada con una persona del exterior. Sin embargo, la participante no esperaba que al otro lado estuviera su pololo.

Visiblemente nerviosa, decidió contarle lo sucedido dentro del reality. «No sé cómo decírtelo, pero pasó algo con alguien acá. Lo siento mucho, era algo que habíamos hablado que podía pasar”, le confesó.

La infidelidad que tuvo repercusiones en Canal 13

La respuesta fue inmediata y el joven no ocultó su decepción: «Me sorprende por todo lo que vivimos afuera. Estoy muy desilusionado, creí en tu palabra… Te deseo lo mejor, afuera conocí a una persona con bonitos valores y pensé que eras diferente, me equivoqué”, expresó.

Tras cortar la llamada, Florencia se reunió con sus compañeras y no aguantó el llanto.

“Estoy impactada, no supe qué decir, no pude decirle nada, quedé helada. Pensaba que me iba a llamar mi familia, pero me quedé en blanco. Le conté todo”, comentó afectada.

Además, reconoció sentirse culpable por lo ocurrido. “Aunque lleváramos un mes, yo sabía que estaba haciendo las cosas mal”, señaló.

Pese al dolor que mostró por la conversación, la joven también admitió que siente atracción por Cote. “Él era mi versión de hombre, no creo que vuelva a encontrar a alguien así. Pero el Cote igual me gusta, siento cosas por él”, agregó frente a sus compañeras.

La situación también provocó comentarios entre los demás participantes. Princeso lanzó una crítica directa al enterarse de la reacción de Florencia: “Si se lo cag…, ¿por qué llora ella?”.

Por su parte, Joche comparó el episodio con uno de los momentos más recordados de los realities chilenos. “Flo es la nueva Michelle Carvalho”, comentó, aludiendo a lo ocurrido en la primera edición de «Mundos Opuestos» en 2012.

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