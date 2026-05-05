El momento más viral en la gira de Prince Royce y Romeo Santos que todos esperan que se repita en Chile

A medida que avanza la gira mundial “Mejor Tarde Que Nunca”, un particular momento del show de Romeo Santos y Prince Royce ha comenzado a viralizarse en redes sociales, generando alta expectación entre sus seguidores.

Se trata de una dinámica que ocurre en medio de la canción «Lokita por mí», cuando ambos artistas detienen brevemente la presentación para interactuar directamente con el público.

En ese instante, dejan que una mujer de la multitud interprete el popular audio que suena en la canción: «Mi amor, tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo”.

Lejos de continuar el show de forma tradicional, los cantantes eligen a una mujer del público para que diga esa línea en vivo. Transformando el momento en una experiencia única y espontánea. Tras la intervención, retoman la canción, desatando la euforia del público presente.

La viral dinámica en la gira mundial de Romeo Santos y Prince Royce

El acto ya es viral en redes sociales y no es primera vez que un artista realiza algo similar. Un claro ejemplo fue el clásico grito que sonó en todas las presentaciones de la gira «Debí tirar más fotos», donde el artista elegía a un fanático en cada uno de los shows para que gritará «Acho PR es otra cosa».

El gesto, que mezcla cercanía y espectáculo, se ha convertido en uno de los segmentos más comentados de la gira. Acumulando reproducciones y reacciones en plataformas digitales. Para muchos fans, es uno de los puntos más esperados del concierto.

Con la confirmación de su llegada a Chile en diciembre, surge la duda entre los seguidores : ¿replicarán este momento en el país? Aunque no existe confirmación oficial, todo indica que esta dinámica forma parte estable del espectáculo, por lo que podría repetirse en suelo nacional.

De concretarse, no solo sería una instancia inolvidable para quien resulte elegida. Sino también uno de los momentos más memorables de una noche que ya promete quedar en la historia de la bachata en Chile.

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