La Movida Tropical se toma la Teletón: Los Históricos del Sound encenderán el trasnoche de la cruzada solidaria

Con la misión de traer de vuelta el fenómeno de la música tropical que marcó a toda una generación en los años ’90 y 2000, cinco de sus máximos referentes unieron fuerzas para dar vida a Los Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena, un proyecto que, pese a su reciente creación, ya suma una respuesta explosiva entre el público. Ese entusiasmo fue clave para que el grupo fuera invitado a formar parte de la parrilla oficial de la Teletón 2025, evento programado para el 28 y 29 de noviembre.

La agrupación será la encargada de encender el Trasnoche de la cruzada solidaria con un show preparado especialmente para la ocasión, que se transmitirá desde el Teatro Teletón durante la madrugada del sábado 29. Además, ese mismo día a las 21:00 horas, llevarán todo su repertorio al escenario de la Teletón instalado en el frontis de la Municipalidad de Puente Alto.

Los Históricos del sound preparan explosivo debut en la Teletón 2025

El proyecto nació a comienzos de este año, cuando Paskual Ramírez (Fantasía y Alegría), Pipo Olmos (Amerika’n Sound y Tropikal Sound), Daniel Betancour (La Gran Magia Tropical y Voltaje) y los hermanos Ariel y Claudio Núñez (La Nueva Sensación Tropikal) decidieron unir sus trayectorias para conquistar nuevas audiencias y proyectar el legado de los hits que marcaron a miles de chilenos.

Bajo la gestión de Melitón Vera como manager y la dirección artística de Leo García, el grupo lanzó en mayo su “Mix Oficial #1”, que reúne clásicos como Me embriago por tu amor, Cumbia, Bailando te conocí, Deseo y Furia Loca. Semanas atrás debutaron con el “Mix Oficial #2”, que incluye Este Dolor, Toda la Noche, Traicionera Mentirosa y Que No. Ambos registros ya acumulan miles de reproducciones en YouTube y elogiosos comentarios.

Los Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena continuarán el rescate de este fenómeno con una serie de shows que serán anunciados próximamente.

