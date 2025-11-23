«El año pasado fue una mier…»: José Antonio Neme se salió del libreto en vivo y lanzó feroz critica a la Gala de Viña

El pasado viernes tuvo lugar en Mega una transmisión especial, «Line-Up Viña 2026«, para anunciar la parrilla de artistas del próximo Festival de Viña del Mar.

En la ocasión, la conversación entre el conductor del espacio, José Antonio Neme, los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, y las panelistas Titi Ureta y Rayén Araya, llegó hasta la Gala de Viña, donde Neme lanzó una sincera opinión.

José Antonio Neme se salió del libreto en vivo y lanzó feroz critica a la Gala de Viña

Todo comenzó cuando en el programa le preguntaron a Karen Doggenweiler, animadora del certamen, por los vestidos que ha usado en el Festival de Viña. De a poco, la conversación fue llegando hasta la Gala de Viña, donde surgió la crítica de Neme.

Sin filtro, el conductor comentó de entrada: «Ojalá la Gala sea buena este año, por favor. De verdad. Perdón que lo diga, pero el año pasado fue una mier…«.

«Terrible. Además, presentando una cantidad de personas que no veíamos. Después, atrás todos tirados encima uno del otro, que no les dieron comida, que les dio una fatiga», agregó, generando las risas de sus compañeros.

Después de comentar el desastre que ocurrió en la gala, Neme lanzó: «Y no inviten a tanto pelotudo. 300 invitados. No pueden pasar todos por la alfombra».

Por su parte, Rafael Araneda complementó: «Y eso que tú no viste lo que estaba pasando atrás«, esto en relación con toda la polémica por los tiempos de espera, aglomeraciones y el cansancio de algunos rostros.

Eso sí, Neme ironizó con lo único que rescató de aquella experiencia: «hay algo que me gustó de la gala del año pasado. Usted podrá decir ‘¿qué le gustó?, si fue pésima’. Pero lo más sabroso de un evento es cuando la gente sale pelando. Y lo pelaron en todos los canales, incluso en nuestro propio matinal«.

Ya cuando todo era risas, José Antonio Neme remató con: «Lo del año pasado fue tan bizarro, que el que tuvo el mejor momento fue mi perro. No esperó nada. Antes que la Tonka, que la Karen, pasó, y todos los otros esperando atrás, y él pasó perfecto«.

