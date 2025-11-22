«Ojalá tuviera la oportunidad de decírselo en su cara»: La dura respuesta de la mamá de Inna Moll a Paty Maldonado tras su feroz crítica

Hace un tiempo, un video de Paty Maldonado se posicionó en el centro de la polémica, tras cuestionar en vivo a Inna Moll, la Miss Universo Chile. Esto ocurrió a raíz de un polémico video protagonizado por la modelo, en el que realiza un gesto que hace referencia del consumo de cocaína.

Paty Maldonado, en aquella ocasión, dijo lo siguiente: «Creo que esta mujer no puede representarnos ¡Le echó la culpa al peluquero! O sea, una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado«.

«No teníamos idea que la Miss Chile tenía dos años o tres, o que tenía un problema mental, porque echarle la culpa a un tercero y no asumir su responsabilidad. Sigo insistiendo, esa señorita es un pésimo ejemplo para nuestro país, no debió participar, eso es una inmoralidad», agregó la panelista.

La dura respuesta de la mamá de Inna Moll a Paty Maldonado tras su grave crítica

Respecto a estas polémicas declaraciones, la madre de Inna Moll, Ana María Bilbao, conversó con Zona de Estrellas, donde dijo lo siguiente:

«Lamentablemente, vi el video, vi su programa donde la descalificó, la trató de estúpida, de tonta. Mira, la verdad que ese tipo de comentarios, de una personalidad pública, de la categoría que ella se cree o que se supone que ella es, es lamentable».

«Demuestra una falta de respeto, una falta de empatía. Es una chica joven, se equivocó, pidió las disculpas (…) No tiene ninguna relevancia y, en vez de haber apoyado a Ignacia, lo único que fue descalificarla, insultarla públicamente», agregó la madre de Inna Moll.

En esa misma línea, Ana María Bilbao le mandó un mensaje directamente a Paty Maldonado: «Ella sabe que tiene audiencia y no puede hablar así de una chica como Ignacia, que lo ha dado todo (…) Realmente se fue al chancho, como se dice en Chile. No se lo permito, ojalá tuviera la oportunidad de decírselo en su cara«. Para cerrar, la mamá de Inna Moll reconoció que el video de su hija fue un error: «El video, es verdad Ignacia se equivocó, nunca debería haber aceptado grabarlo. Pero el video no lo bajo ella, quien lo puso fue el maquillador y Tailandia estaba en contra de todas latinas, entonces cualquier cosa que pudieran utilizar para descalificarlas, para echarlas para abajo, lo iban a hacer». Eso sí, aseguró que eso no significa que Paty Maldonado podía decir lo que dijo: «Paty Maldonado, realmente impresentable. No puedo creer que haya hablado de esa manera«, cerró Ana María Bilbao.

