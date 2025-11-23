«Después de 9 meses, 8 quimios, una operación y 15 radioterapias»: Karla Melo celebró el fin de su tratamiento contra el cáncer

En marzo de este año, Karla Melo impactó a sus seguidores tras revelar una preocupante noticia. La actriz y cantante había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Luego de 9 meses de largo tratamiento y evolución, que fue compartiendo a través de sus redes, ayer Karla Melo pudo «tocar la campana». Esto, anunciando el final de su lucha contra el cáncer.

Karla Melo celebró el fin de su tratamiento contra el cáncer

Ayer, en su perfil de Instagram, Karla Melo compartió la noticia, con varios videos y fotos. En uno de los registros, se le ve tocando la campana, mientras que en otro, despidiéndose del hospital.

Karla Melo acompañó la publicación con un emotivo texto: «¡Terminé todo el tratamiento!!!!! ¡Después de casi 9 meses, 8 quimios, una operación y 15 radioterapias, aquí estoy una vez más tocando la campana de la libertad!!!!».

«Estoy orgullosa de mí, agradecida por el cuerpo fuerte que tengo, más agradecida por toda la gente hermosa que me ha acompañado en este camino, SOY LIBRE Y SANA«, agregó la cantante.

Por último, Karla Melo agradeció a su familia y sus amigos. Y también, le mandó un mensaje a las personas que están pasando por lo mismo: «gracias a mis amigas y amigos que siempre están cuando tienen que estar y a todas las guerreras que están en la misma, ¡¡¡¡CABRAS USTEDES PUEDEN!!!!! ¡Por fin puedo decir Chao Ctm!»

Rápidamente, la publicación de Karla Melo, anunciando el fin de su tratamiento, se llenó de comentarios de felicitaciones, celebración, apoyo y cariño de sus seguidores.

