¿Lugares que hablan, Kidd Voodoo o Coliseo?: Así quedó el rating prime de este sábado 22 de noviembre

Este sábado, hubo una dura competencia por el rating prime entre los canales de televisión más importantes del país. El ganador de los sábados había sido indiscutiblemente Mega, con Coliseo, pero esta vez, tendría un gran rival.

Se trata de TVN, que transmitió en vivo el concierto de Kidd Voodoo, uno de los artistas chilenos más importantes de la actualidad. El evento en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, tuvo además varios momentos virales en las redes, como los covers de Los Prisioneros, y la aparición sorpresa de Pablo Chill-E.

Así quedó el rating prime de este sábado 22 de noviembre

Esta vez, según datos de Página 7, el bloque de entre las 22:09 y las 00:44, estuvo marcado por varias sorpresas. La primera es que el increíble concierto de 2 horas de Kidd Voodoo, no fue suficiente para aumentar el rating de TVN. En el primer lugar, quedó nuevamente Mega, con el programa de humor Coliseo, con la finalidad de llevar un humorista emergente al Festival de Viña del Mar 2026. La apuesta de Mega, logró marcar 462.376 personas por minuto en promedio. En segundo lugar, quedó el más reciente capítulo de Lugares que Hablan, de Canal 13, que registró 435.641 espectadores en promedio. Un poco más atrás, quedó Chilevisión, con una emisión especial de Detrás del Muro, que logró un promedio de 370.062 personas por minuto durante el bloque. Por último, en el final del rating prime, quedó TVN, con la transmisión especial de Kidd Voodoo desde Puerto Montt. La señal estatal no logró levantar su audiencia, a pesar de lo viral que fue el concierto de uno de los artistas del año en nuestro país. TVN marcó un promedio de 219.294 personas por minuto durante el mismo bloque.

