Panoramas para el Día de la Madre 2026: ideas para celebrar con experiencias inolvidables

Con el Día de las Madres 2026 a la vuelta de la esquina, la cartelera ya comienza a llenarse de alternativas para festejar este domingo 10 de mayo. Gastronomía, espectáculos y actividades familiares se combinan en una serie de panoramas pensados para compartir y sorprender.

Experiencias gastronómicas y salidas originales para celebrar en el Día de la Madre

Una de las propuestas más llamativas es la de Nowas Cantina, que celebrará con una experiencia inspirada en Star Wars. El espacio ofrecerá platos temáticos, concursos y regalos durante la jornada, además de un cóctel de cortesía para todas las madres. Este recinto queda ubicado en Centro Parque, Parque Araucano

En tanto, The Jail presenta “Condenadas a disfrutar”, una experiencia inmersiva donde las mamás son las protagonistas. La actividad incluye barra abierta con coctelería de autor y una carta variada en un ambiente lúdico. Esta «cárcel» la encuentras en Barrio Italia.

Panoramas culturales para regalar una experiencia

Para quienes prefieren el arte y la cultura, destaca la llegada de Rigoletto al Teatro CA660 de CorpArtes, con funciones entre el 26 y el 31 de mayo. La clásica ópera combina drama, amor y traición en una puesta en escena de alto nivel.

También se suma la adaptación teatral de Los Puentes de Madison, protagonizada por Blanca Lewin y César Caillet, en Mori Parque Arauco. La obra estará en cartelera desde el 7 de mayo al 28 de junio. Las entradas las encuentras a través de Ticketmaster.

Actividades familiares para compartir este domingo

Para celebrar en familia, Patio Bellavista realizará el taller gratuito “Pinta tu gallinita”. La actividad incluye arte, música en vivo y un espacio pensado para que niños y niñas creen un regalo especial para sus madres. Inscripción gratuita con inscripción previa en arte cocoroca

Quienes prefieran evitar las celebraciones tradicionales pueden optar por la obra “Nosotras las Monstruas”, en el Centro Arte Alameda – CEINA. La propuesta mezcla humor y reflexión en una experiencia ideal para compartir entre madres, hijas o amigas. Entradas por Passline.

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