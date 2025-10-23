¡En exclusiva con Radio Corazón! Santaferia estrena nuevo mix en colaboración junto a Amar Azul

En la jornada de ayer, nuestro querido José Andrés Vivas conversó en exclusiva con Diego Muñoz, saxofonista de Santaferia.

Esto en el marco del nuevo lanzamiento del mix de la banda junto a los grandes de Amar Azul.

Santaferia estrena mix con Amar Azul

En medio de la conversación, Diego reveló que esta colaboración fue una sorpresa muy grande para los fanáticos: «Teníamos este pequeñito guardado, no queríamos contarle a nadie, queríamos que fuera una sorpresa. Y la gente cuando lo escuchó… fue increíble».

El mix se estrenó durante la celebración de los 19 años de Santaferia, en un Movistar Arena repleto, donde la euforia se hizo notar. Además, el gran Miguel Ángel D’Anniballe fue partícipe de esa performance.

«Amar Azul es un grupo que llevamos en el corazón, desde que llegaron a Chile nos han abierto las puertas”, destacó el músico.

Y Ojito, ya que para quienes quieran revivir este momento, Diego dejó la invitación clarita: «Lo pueden escuchar en nuestro canal de Youtube, Santaferia, así que préndelo, saca un vinito, una chelita y disfruta del Mix de Amar Azul con Santaferia».

«¡Muchas gracias, mi chamo! ¡Que viva la cumbia! ¡Santaferia!«, cerró Diego Muñoz, invitando a todos los fanáticos a que vacilen con el gran mix que se acaba de estrenar.

