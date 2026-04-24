¿Lluvia este fin de semana en Santiago?: Meteorólogo Jaime Leyton entregó su pronóstico para los próximos días En la jornada de este viernes el experto en tiempo de Mega entregó el informe climático para este fin de semana. ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa acá los detalles. 24 Abr, 2026. 16:50 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS La rompió en Europa, pero una deuda que nunca pagó no lo deja dormir: «Le quité la opción de vivir…» La desconocida historia que Pedro Ruminot reveló sobre El Club de la Comedia: multa de por medio «Me decidí, hoy le pediré matrimonio a mi señora»: Luego de 30 años este auditor se decidió para pedir matrimonio y esto fue lo que pasó Tras días fríos, Jaime Leyton entrega su pronóstico para la semana: ¿Regresa la lluvia a la Región Metropolitana? ¡Fin a los rumores! Se confirma quiebre de querida pareja: tenían 20 años de diferencia y un triste incidente fue una de las causas Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado