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¿Lluvia este fin de semana en Santiago?: Meteorólogo Jaime Leyton entregó su pronóstico para los próximos días

En la jornada de este viernes el experto en tiempo de Mega entregó el informe climático para este fin de semana. ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa acá los detalles.

24 Abr, 2026. 16:50 hrs

 

 

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