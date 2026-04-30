«Por si alguien me dice alguna hue…»: José Antonio Neme lanza indirecta a rostro de TV en plena emisión

El periodista de José Antonio Neme protagonizó un tenso momento la tarde del miércoles, luego de encontrarse con comentarios sobre él en televisión. Mientras hacía zapping, dio con el programa No es lo mismo, donde analizaban su figura y se mencionaba un supuesto conflicto personal.

Lejos de ignorar la situación, el conductor de Mucho Gusto decidió intervenir en vivo. En ese contexto, encaró directamente a Jonathan Reyes, quien había señalado que existían “problemas de hombre que resolver”.

El palo que José Antonio Neme lanzó en vivo

Durante el intercambio, Reyes aclaró su postura: “Nunca tuve algo con Neme, tuve algo con la persona que él salía”. La respuesta del rostro de Mega no tardó en llegar y fue tajante: “Yo no tengo nada que ver contigo así que lávate la boca 10 veces antes de hablar conmigo”. El cruce se prolongó por varios minutos y dejó en evidencia la incomodidad entre ambos.

Al día siguiente, ya en la edición del jueves del matinal, Neme volvió a referirse al episodio, aunque en un tono más distendido. Apenas comenzaba el programa, Karen Doggenweiler le pidió que explicara un llamativo detalle de su vestuario: unas tiras de tela que colgaban desde las mangas de su camisa.

El periodista aprovechó la instancia para ironizar sobre lo ocurrido. “Esto es por si alguien dice alguna hue… de mí, ¡PA!, al tiro”, lanzó entre risas, mientras simulaba un golpe a la cámara con el accesorio. “¡Porque tuve mi día de furia!”, agregó, acercándose al lente con actitud lúdica.

Pese al exabrupto del día anterior, el conductor cerró el momento con un mensaje más conciliador: “Pero nada, eso lo vamos a transformar en energía, en buena onda para que partamos el fin de semana”, dijo antes de dar paso a la primera pausa comercial.

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