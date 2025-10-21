La Corazón On Tour 2025: ¿Dónde queda el Estadio Guillermo Chacón de Machalí y cómo llegar desde Santiago?

Cada vez queda menos para el esperado evento de Radio Corazón. Nos vamos de viaje y la primera parada será Machalí, en el marco de La Corazón On Tour, la primera gira de La Número Uno de Chile.

La fiesta familiar tiene como fecha el 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, a minutos de Rancagua.

¿Cómo llegar al Estadio Guillermo Chacón desde Santiago?

El multitudinario evento se viene con todo, auditores de todas partes dirán presente en la fiesta, y tú no te puedes quedar fuera.

Por lo mismo, nace la incógnita: ¿De qué manera se puede llegar a la sede de La Corazón On Tour?

Es muy fácil, y a continuación te detallamos las rutas para que llegues sin novedades a este evento imperdible.

El Estadio Guillermo Chacón se encuentra en la comuna de Machalí, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Su dirección exacta es Colón-Sewell 1224, Machalí.

Es importante destacar que se encuentra cercano a la carretera de acceso principal que une Machalí con Rancagua.

Asimismo, si quieres llegar desde Santiago, te recomendamos dos rutas: En auto particular y en transporte público.

Auto particular: al de Santiago tomando la autopista hacia la Ruta 5 (vía sur). Antes de Rancagua, toma la salida hacia Machalí. Luego sigue las señales hacia “Carretera del Cobre / Machalí” y finalmente al Estadio Guillermo Chacón (Colón-Sewell 1224).

En transporte público: Desde Santiago puedes tomar un bus interurbano hacia Rancagua (Terminal de Buses). En Rancagua hay micros o colectivos que van a Machalí; baja en el sector “Carretera del Cobre” o “Tierras Blancas” y camina hacia el estadio.

No te pierdas este gran evento, acompañamos y se parte de La Corazón On Tour. Recuerda que las entradas las puedes adquirir a través del sistema Passline.

