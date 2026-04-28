Víctor Manuelle regresa a Chile con show único en Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

El reconocido salsero Víctor Manuelle confirmó su regreso a Chile con una única presentación en el Gran Arena Monticello, donde repasará los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Con más de 30 años de trayectoria, el artista se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la salsa a nivel internacional, acumulando millones de discos vendidos y una extensa discografía que incluye 19 álbumes de estudio.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con destacados artistas como Don Omar, Bad Bunny, Farruko, Gilberto Santa Rosa y Juan Luis Guerra, entre otros, posicionándose como un referente indiscutido del género.

El cantante, autor y productor inició su carrera profesional en 1993 y ha logrado importantes certificaciones, incluyendo múltiples discos de platino y oro otorgados por la Recording Industry Association of America. Además, cuenta con 16 nominaciones a los Latin Grammy y los Premios Grammy, consolidando su impacto en la industria musical.

En su presentación en Chile, el público podrá disfrutar de clásicos como “Tengo ganas”, “Mala y Peligrosa” y “Dile a ella”, en un concierto que promete una noche llena de ritmo, romanticismo y conexión con sus fanáticos.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Víctor Manuelle en Gran Arena Monticello?

El concierto se realizará el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster mediante dos etapas:

Preventa: martes 28 de abril desde las 14:00 horas, con 20% descuento

Venta general: miércoles 29 de abril desde las 14:00 horas

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