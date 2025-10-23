¡Insólito! Julio César Rodríguez recibe audios de reos en plena transmisión del matinal: «Aquí en la galería cinco, choro»

Una insólita situación ocurrió en la jornada de este jueves en plena transmisión del matinal Contigo en la Mañana.

Resulta que el animador, Julio César Rodríguez, recibió un audio desde el interior de la cárcel, esto mientras se emitía el programa.

Esto sucedió mientras se mostraban los registros de los reos que se encuentran en Santiago 1, y que amenazaron a Iván Esteban Gómez y Claudio Enrique Gaete, sujetos que ocasionaron la muerte de Esteban Hermosilla, niño de 12 años en Recoleta.

El insólito audio que recibió Julio César Rodríguez en plena transmisión

En ese sentido, Julio César hizo un desafío en vivo: «Yo haría un challenge temerario porque estoy seguro de que tienen hasta tele, ahí está nuestro WhatsApp de denuncias, mándennos un video ahora en tiempo real y graben la tele».

Al rato, un misterioso mensaje llegó al WhatsApp del programa, donde un reo aseguraba estar en el recinto penitenciario.

«JC, te lo grabé recién aquí en la galería cinco, choro», lanzó el interno.

«Julio Rodríguez, de hoy día maldito cul… aquí en la Peni, en la galería cinco, qué pasa, Soy yo, de la Pincoya», continuó.

Tras escuchar el audio, todos quedaron sorprendidos y comenzó una conversación sobre la seguridad al interior de los recintos penitenciarios.

“Lo que acabamos de hacer es una provocación periodística para demostrar en vivo que en este instante, mientras nosotros hacemos una crítica y Gendarmería manda un comunicado realmente ordinario», señaló JC, abriendo un amplio debate.

«Está en el límite más bajo para justificar esto, no solo nos están viendo, sino que tienen teléfonos e internet para mandarnos mensajes», cerró el conductor del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

También puedes leer en Radio Corazón: Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google