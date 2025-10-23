Destacado actor rompe el silencio tras difundirse video que revelaba que vivía en la calle

En los últimos días, se viralizó un registro que revelaba la compleja situación por la que se encontraba pasando un popular actor de la década de los 80′.

Se trata de Alejandro Landero, quien participó en populares producciones como «Rosa Salvaje», «Un rostro en mi pasado» y «Pasión y poder».

Fue en los años 80 cuando destacó por sus características físicas, siendo un galán de la época.

Fue en la jornada del 19 de octubre cuando una usuaria de X apodada como LaRomaMex compartió un video del actor, en una banca y con sus mascotas.

«Pido su apoyo, de la manera más atenta, para que alguien pudiera ayudar a nuestro vecino, el actor Alejandro Landero, pues está en situación de calle», escribió en el registro.

Actor Alejandro Landero alza la voz

No obstante, luego se viralizó otro registro, donde el intérprete agradecía el apoyo recibido en las últimas horas.

Allí explicó que su objetivo es viajar a Puerto Vallarta para poner en marcha un proyecto destinado a generar conciencia sobre las discapacidades y las neurodivergencias. Además, reveló que ha sido diagnosticado con autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Siguiendo por esa línea, El País reveló que el actor habló con periodistas, aclarando toda la situación.

Según sus palabras, todo se trató de «una nota mal informada» y “exagerada”.

Asimismo, aclaró que en breve viajará a Puerto Vallarta: «Ya me voy a una casa, ya tengo todo solucionado. Muchas gracias», señaló.

Para cerrar, fue enfático en mencionar que su carrera de actor terminó hace 33 años.

También puedes leer en Radio Corazón: Reprograman conciertos de Bad Bunny en Chile: Estas son las nuevas fechas de sus presentaciones en el Estadio Nacional

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google