Radio Corazón tuvo la grata visita de Motherflowers, los artistas comentaron que llegaron desde Argentina hasta Chile para mostrar su nuevo álbum. Ahora bien, ¿Qué tipo de música toca Motherflowers?

«Los Motherflowers son los creadores del retrofuturismo psicotropical«. Este concepto trae consigo diversos géneros musicales en donde ellos lo transforman y lo hacen suyo.

Los artistas señalaron que quisieron escoger una palabra para abarcar la variedad de géneros y sonidos que hacen, ya que según señalan «hacemos de todo». Sus composiciones van desde boleros, salsas, bachatas, R&B y Hip Hop.

«Entonces es como a ‘¿Qué hacen los Motherflowers?’, somos capaces de agarrar cualquier género y hacerlo sonar a nosotros, y a eso le dimos ese nombre, para englobarlo en una sola palabra». Señalaron.

El paso de Motherflowers por Latinoamérica

Asimismo, la banda señaló que su último disco tiene música del Caribe. «Este disco ha sido como la investigación de tres años, girando por Latinoamérica, conociendo músicos de diferentes regiones, estuvimos en Bogotá haciendo el álbum, pero también nos permeamos mucho de Santa Marta».

«Y termina siendo una fotografía de un poco Latinoamérica, tenemos colaboraciones con artistas de Cono Sur, con artistas de Puerto Rico». Cabe señalar que la banda ha hecho colaboraciones con L-Gante, Akapellah y PJ Sin Suela.

Por otro lado, la banda señala que «Siempre nos hemos acercado como a esa diversidad de géneros, y en este álbum tenemos 16 canciones, 23 géneros. Hay canciones que ya mutan, y se transforman al final en otra cosa».

Sin embargo, cuando se les preguntó por la influencia de Chile, la banda comentó que «Creo que la influencia más grande que podemos tener en Chile es todo el bolero, todo lo que es la música de la época de Oro del bolero».

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¿Quiénes son Motherflowes? Los creadores del retrofuturismo psicotropical llegaron a Radio Corazón

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