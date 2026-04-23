«La que come dos veces…»: Filtran supuestos mensajes subidos de tono entre Camilo Huerta y Trini Neira

La controversia en torno al supuesto triángulo entre Marité Matus, Camilo Huerta y Trini Neira suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, se difundieron presuntos mensajes privados entre el preparador físico y la hija de Pamela Díaz, cuyo contenido ha generado revuelo.

Uno de los textos que más llamó la atención dice: “La que come dos veces, come hasta tres. No, estay loco, si me quería sacar el gustito…”.

Así salieron a la luz los supuestos chats entre Trini Neira y Camilo Huerta

El sitio Glamorama publicó parte de estas conversaciones de WhatsApp, que corresponderían a intercambios entre Camilo Huerta y Trini Neira. Según el mismo medio, las imágenes formarían parte de las pruebas que Marité Matus presentó en contra de su expareja.

En una entrevista previa, donde abordó las presuntas infidelidades, Matus explicó que accedió directamente al teléfono de Huerta. Allí, fotografió distintas conversaciones con otras mujeres, incluyendo a Neira.

En su paso por Primer Plano, Matus insistió en la veracidad del material que mostró públicamente. “No son pantallazos ni algo manipulado. Son fotografías que obtuve de su celular, no las manipulé. Ellos saben que están mintiendo y por más que hayan borrado las conversaciones, hay formas de recuperarlas. Él sabe que son reales”, afirmó.

Entre los mensajes difundidos, también aparece Huerta escribiendo: “Qué rico disfrutarte, cabra chica… No le cuentes nada a ‘la negra’”. Luego agrega: “Nos arrancamos otro día al gimnasio, cuando quieras. Oye, pero sin enamorarse poh…”.

La respuesta atribuida a Trini Neira es la que desató mayor controversia: “¡No, cómo se te ocurre! La que come dos veces, come hasta tres. No, estay loco, si me quería sacar el gustito…”.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha entregado una versión oficial frente a esta nueva filtración.

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