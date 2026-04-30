¡Se acaban los rumores! María José Quintanilla destapa su gran sorpresa para 2026 y explota las redes sociales

Durante las últimas semanas, el nombre de María José Quintanilla se tomó las redes sociales. Todo comenzó con un video en el que le susurraba un “secreto” a su madre, lo que desató una serie de teorías entre sus seguidores.

Este jueves por la noche, la artista decidió terminar con las especulaciones. Lo hizo a través de sus plataformas digitales, donde reveló finalmente de qué se trataba el enigmático anuncio.

María José Quintanilla se presentará en el Movistar Arena

La intérprete confirmó que dará su primer concierto en el Movistar Arena, fijado para el domingo 4 de abril. Se trata de uno de los pasos más importantes en su trayectoria musical.

En el mensaje que acompañó la publicación, la cantante compartió su emoción con sus fanáticos. “Parientes, ¡sí se puede! Ustedes muchísimas veces me escribieron y dijeron que teníamos que soñar en grande y querían un Movistar», expresó en el inicio.

Luego, agregó: “Llegó nuestro momento, un concierto lindo, grande, que recorrerá toda nuestra historia. No falten, ahí quiero ver a todos los que siempre han creído en este camino, ya que jamás se podría haber recorrido sin ustedes. Estoy emocionada, ansiosa y con ganas de que llegue ese día”.

En cuanto a la venta de entradas, el proceso comenzará el 5 de mayo a las 12:00 horas a través del sistema Punto Ticket. En esa etapa habrá una preventa exclusiva para clientes de Banco Estado, quienes podrán acceder a un 20% de descuento. La venta general, en tanto, se habilitará desde el 6 de mayo a la misma hora.

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