¡Fin a los rumores! Se confirma quiebre de querida pareja: tenían 20 años de diferencia y un triste incidente fue una de las causas

El quiebre ya es un hecho. Una de las parejas más comentadas del espectáculo chileno puso fin a su relación tras meses de especulaciones.

Durante el último tiempo, ambos habían dejado de mostrarse juntos en redes sociales. Ese silencio alimentó los rumores de distanciamiento, que ahora se confirman.

Se trata del abogado Claudio Rojas (46) y la periodista Hurubachi Pardo (24), quienes desde el inicio llamaron la atención por su marcada diferencia de edad.

Una ruptura que ocurrió hace meses

Aunque las especulaciones circulaban hace tiempo, ninguno había hablado públicamente del tema. Hasta ahora.

En conversación con FMDOS, Hurubachi Pardo confirmó que la relación terminó hace varios meses y aclaró los motivos detrás de la decisión.

«Terminamos en enero de este año, yo creo que fue algo difícil para los dos, pero también tiene que ver con que fue una ruptura muy desde el amor y no porque se hubiera acabado», explicó.

La periodista también descartó tajantemente la presencia de terceros o episodios de infidelidad.

Pardo profundizó en un hecho clave que influyó en el quiebre. Durante el año pasado enfrentó una pérdida familiar que impactó directamente su vida personal.

«Por mi parte, falleció mi mamá en octubre, y de ahí en adelante la relación empezó a decaer», reveló.

La relación también dejó momentos televisivos que no se olvidan. Uno de ellos ocurrió en el programa Plan Perfecto, donde Claudio Rojas sorprendió al arrodillarse frente a su pareja.

El gesto generó reacciones inmediatas, ya que muchos lo interpretaron como una propuesta de matrimonio. Sin embargo, la escena quedó inconclusa.

Incluso, en aquella ocasión, la conductora Paulina Nin bromeó con la situación y agradeció el «momento fallido», em un cierre que quedó marcado por la incertidumbre.

También puedes leer en Radio Corazón: Filtran supuesto quiebre amoroso de popular pareja del espectáculo tras 8 años de relación: «Habría viajado soltero…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google