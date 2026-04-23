Filtran videos íntimos de famoso cantante chileno: rompió el silencio y todos están hablando de su peculiar respuesta

Durante las últimas horas, un reconocido cantante nacional se ha visto envuelto en la polémica luego de la difusión de supuestos registros íntimos.

Se trata del cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Sinaka. El material comenzó a circular en redes sociales, especialmente en X y Telegram, donde rápidamente se viralizó.

En un inicio, varios cibernautas especularon y apuntaron a un posible ex pareja como responsable de la filtración.

Frente a estas especulaciones, una de sus ex parejas decidió referirse directamente al tema. Negó cualquier vínculo con la difusión de los videos y entregó su versión: “Quiero que quede claro que yo no he filtrado los videos”, afirmó.

Luego, explicó el contexto en que se generaron los registros: «Ambos vendíamos contenido; estos fueron de uso público durante un periodo largo, el cual ambos decidimos eliminar. Obviamente, hay gente que aún los conserva y podría haber filtrado».

Sinaka rompe el silencio luego de filtración de videos explícitos

Luego de la controversia, Sinaka no tardó en responder. A través de sus historias de Instagram, el artista abordó la situación totalmente relajado.

“Oye, esa persona que me quería cagar filtrándome un video me tiró más para arriba”, comentó entre risas.

Lejos de mostrarse afectado, aprovechó el momento para promocionar su música. “Un saludo y este día salimos con Sentimiento Mágico remix para que lo esperen. Hoy día sale un palo mundial, internacional. Ya lo saben”, cerró.

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