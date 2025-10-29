Así fue la reacción de Jeannette Jara al escuchar la canción que le hicimos con Inteligencia Artificial: Sacó sus mejores pasos

La carrera presidencial sigue en juego. Por lo mismo, los diversos candidatos se encuentran trabajando en sus campañas para llegar a La Moneda.

En este contexto, es que hoy recibimos a Jeannette Jara, quien habló sobre su candidatura, a menos de un mes de las elecciones.

Sin embargo, fiel a nuestro estilo, le preparamos una canción realizada con Inteligencia Artificial.

El ritmo fue un reggaetón antiguo y bien pegajoso, de esos que dan ganas de pararse del asiento y desbloquear los mejores pasos del reportorio.

La candidata sintió lo mismo, y esta fue su reacción al escuchar la canción:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)

