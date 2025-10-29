El peculiar viral de perrito que pide comida pagando con piedras: «Ya deberían adoptarlo»

Un tierno perrito se robó el corazón de millones de usuarios en TikTok, esto debido a un tierno gesto por parte del can.

En un registro, grabado en México, el animal aparece en la puerta de un local de comida rápida con una piedra en el suelo: su forma de pago para recibir una hamburguesa.

Perro se vuelve viral con peculiar “trueque”

El video, que fue publicado por alonso88mtz en la red social TikTok, muestra al perro esperando pacientemente, mientras el encargado del local prepara su pedido. El perrito no se mueve en ningún momento de la puerta, y mira fijamente para recibir su comida.

Al momento de estar lista, el joven hace el cambio. Él entrega la hamburguesa, mientras que el perro le da su pago: una piedra.

Según contó el autor del video, no es la primera vez que el perrito usa este método para conseguir comida, por lo que parece que ya tiene bien aprendido el truco.

La historia se volvió un éxito total en redes: el video superó los 66 millones de reproducciones y más de nueve millones de “me gusta”, convirtiéndose en uno de los virales más comentados de los últimos días.

Los usuarios no tardaron en llenar los comentarios con ternura y humor: “Ya deberían adoptarlo”, “Son piedólares”, “Me parte el alma pensar que es lo único que come”, y “Para la próxima, doble hamburguesa”, fueron algunas de las frases más destacadas.

