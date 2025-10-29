Revelan que Marcianeke estaría en una nueva relación amorosa: Es una reconocida actriz del cine para adultos

En las últimas horas, se reveló que el artista urbano Marcianeke habría encontrado el amor en una popular actriz del cine para adultos.

La mujer en cuestión es Valentina Valencia, popularmente conocida como Gatita Veve.

Fue el medio La Hora que dio a conocer qué fuentes a la actriz para adultos habrían revelado la supuesta relación: «Estarían oficialmente juntos» y «va en serio».

Es importante mencionar que ninguno de los dos involucrados se ha referido a la situación. No obstante, un registro que se está viralizando en redes sociales los muestra bien acaramelados, mientras Matías Muñoz alías Marcianeke se encuentra grabando en el estudio.

¿Quién es Gatita Veve?: La actriz XXX que estaría emparejada con Marcianeke

Gatita Veve se ha convertido en una de las figuras más reconocidas dentro de la industria del cine para adultos.

La joven, quien en el pasado fue testigo de Jehová, ha generado gran repercusión luego de trabajar con famosas producciones internacionales.

Hace algunas semanas, la influencer visitó los estudios de RadioActiva, donde adelantó que podría concretarse una colaboración con el «Pelao Brazzers».

Asimismo, se refirió a su interés por dignificar y profesionalizar el trabajo sexual en Chile: «Yo soy una de las que está hablando sin vergüenza del trabajo sexual en Chile, porque sé que es un tema súper importante», expresó en aquella oportunidad.

Además, fue galardonada en los Eros Awards como Mejor Actriz del Año Sudamérica: «Llevo menos de dos años en esta industria, me siento muy feliz, es algo que siempre busqué en mi vida. Lo encontré aquí con gente maravillosa«, expresó tras su logro.

