«La madurez está en no quedarse pegado…»: Daniel Fuenzalida realizó una emotiva y profunda reflexión en su cumpleaños

Este domingo 3 de mayo uno de los animadores más reconocidos de la televisión chilena, Daniel Fuenzalida, celebra su cumpleaños. Sin embargo, de manera atípica, el comunicador compartió un reflexivo y nostálgico mensaje.

Esto, mediante una fotografía en la que aparece caminando junto a su hija Ignacia.

Daniel Fuenzalida realizó una emotiva y profunda reflexión en su cumpleaños

Junto a la imagen que compartió en redes sociales, Daniel Fuenzalida reflexionó: «El día de mi cumpleaños lo celebro así desde que mis papás no están, es más sobrio y nada de rencor, sin cargas negativas, sin darle muchas vueltas a las cosas».

Cabe recordar que los padres del animador fallecieron hace un tiempo, lo que evidentemente lo marcó.

«Esta foto refleja que hay que avanzar y no mirar atrás, y avanzar con los que más importan; los que se fueron chao no más«, agregó el comunicador.

En esa misma línea, explicó: «Esta foto es con mi hija Ignacia, una imagen que refleja la vida y cómo seguir adelante».

En una analogía a su vida personal, Daniel Fuenzalida reflexionó: «Los que fallaron atrás quedaron, ellos se lo perdieron, pero la madurez está en no quedarse pegado, no pescar y avanzar«.

«Gracias a todos por este año y vamos por uno más. Un año que se vendrá con todo seguramente con la ayuda siempre de mis papás allá arriba. Gracias por tanto cariño que recibo siempre«, cerró el comunicador.

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