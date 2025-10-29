Participante de «El Internado» tuvo que abandonar el reality tras la muerte de Héctor Noguera: Ya está en Chile

Recientemente, se reveló que el actor Etienne Bobenrieth pausó su participación en el nuevo reality de Mega. Esto debido al deceso de Héctor Noguera, quien era su exsuegro.

Es importante recordar que el intérprete se encuentra compitiendo dentro de «El Internado», y tiene dos hijas junto a Emilia Noguera, hija del emblemático actor.

Por este motivo, tuvo que viajar de urgencia a Chile, deteniendo su participación en el programa y acompañando a su familia en el difícil momento.

Las sentidas palabras de Etienne Bobenrieth tras partida de Héctor Noguera

En ese contexto, Mega reveló las palabras de Etienne luego del fallecimiento de su exsuegro.

«Creo que artísticamente marcó a muchas personas, a muchos alumnos, a muchos actores, a muchos directores. Y para mí en lo artístico me potenció, me potenció mucho. Las veces que trabajé con él en teleseries, las veces que él fue mi director en una obra, yo aprendí como si hubiese estudiado 10 años con los mejores profesores de teatro», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «En términos personales, era un hombre muy familiar, que siempre juntó a la familia. No perdonaba que uno no estuviese los domingos almorzando en su casa. Cada vez que yo, por ejemplo, no podía o no quería ir por alguna razón a almorzar los domingos, siempre había que darle una excusa, pero muy importante».

«Así que había que traer un certificado médico para explicar por qué uno no iba a almorzar con él los domingos. Deja un espíritu familiar que me lo guardo en el corazón para siempre. Yo, toda la familia, si bien yo no estoy con la madre de mis hijas, sí estoy con la madre de mis hijas en términos familiares. La quiero mucho, quiero mucho a toda esa familia», continuó.

«En gran parte eso tiene que ver con el espíritu familiar que siempre transmitió el Tito. Así que un besito gigante para todos ellos y un besito para el cielo, para el Tito», cerró el actor, quien volverá al encierro luego del funeral de Héctor Noguera.

