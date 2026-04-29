Kathy Contreras se refirió al video filtrado de Matías Muñoz, popularmente conocido como Sinaka, el cual se viralizó hace una semana y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Ante esta situación, la influencer compartió una reflexión pública en la que manifestó su sorpresa por el tono de algunas reacciones. A través de Instagram, cuestionó ciertos comentarios que surgieron tras la difusión del registro.

Contreras, quien actualmente mantiene una relación con el padre de Sinaka, criticó las múltiples opiniones que circularon luego de que el video se hiciera viral.

¿Qué dijo Kathy Contreras?

La ex chica reality comentó sobre algunos comentarios que han surgido por el registro. «En el video anterior donde hacen alusión de cómo la tendrá mi marido si es el papá de Sinaka, sí, me da un poco de risa, es divertido», señaló.

«Pero lo que me sorprende es la cantidad de memes y de videos donde se hable de alguien que la puede tener grande«, agregó.

La influencer destacó que no solo le sorprende que el video se haya viralizado, sino que a partir de ello las redes sociales comenzaron a hablar sobre un tema en especifico. En donde algunas personas tendrían más valor que otras.

«Porque si la tiene chica, cagó el hue… Me sorprende el falocentrismo que todavía existe en esta sociedad, o sea, puros premios, puros trofeos para alguien si la tiene grande«, destacó.

Finalmente cerró con «Yo creo que por eso las minas cada vez se están volviendo más lesbianas, porque nosotros no andamos preguntándonos cuántos puños de las manos nos caben ahí adentro», lo que generó diversas opiniones.

También puedes leer en Radio Corazón: «Estoy preparando la querella…»: Helhue Sukni en picada contra Canal 13 por reportaje que vincula a su hermano con banda criminal

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google