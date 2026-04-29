Horror en La Cruz: Delincuente dispara cobardemente a niño de 7 años que suplicaba que no golpearan a su abuelo

Un violento asalto terminó con un niño de 7 años herido a bala al interior de una parcela en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

Según información policial, al menos cuatro sujetos entraron a la vivienda con el rostro cubierto y portando armas de fuego. Una vez dentro, atacaron a los adultos presentes (los abuelos del menor) con golpes de pies y puños.

Niño de 7 años recibió disparo tras asalto en La Cruz

Así lo relató una de las víctimas, un hombre de 68 años, quien señaló a Carabineros que estaba junto a su esposa y su nieto al momento del ataque.

Tras reducir a la familia, los delincuentes revisaron la casa y robaron diversas joyas, según consignó T13.

En medio del asalto, el niño comenzó a gritar y a pedir que no siguieran golpeando a su abuelo. Fue entonces cuando uno de los sujetos le disparó, impactándolo en el hombro derecho.

El proyectil atravesó el cuerpo del menor y terminó incrustado en una biblia que estaba en el lugar, la que quedó como evidencia clave para la investigación, según información conocida horas después.

Luego del robo, los antisociales escaparon. El niño recibió atención del SAMU en el sitio del suceso y se confirmó que está fuera de riesgo vital. Primero fue llevado al Hospital Biprovincial de Quillota y más tarde trasladado al Hospital Gustavo Fricke debido a la gravedad de la lesión.

El dueño de casa también resultó con heridas de consideración, específicamente una fractura de falange. En tanto, la mujer que se encontraba en el inmueble no presentó lesiones.

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