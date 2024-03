«Tenía las tarjetas de crédito…»: Fabio Agostini explicó la misión que hizo con Miguelito para carretear fuera del reality

En la última edición de Sin Editar, programa de entrevistas animado por Pamela Díaz, Fabio Agostini estuvo de invitado. En la conversación, los dos ex Tierra Brava hablaron sobre el reality y su vida personal.

Sin embargo, el español contó graciosa broma que hizo junto a Miguelito dentro del encierro.

Cabe recordar, que hace algunos meses, se transmitió en pantalla la escapada de ambos participantes en Tierra Brava. Esta idea se les ocurrió cuando escucharon música electrónica fuera del lugar, lo que generó las ganas de Fabio por salir de fiesta.

Miguelito solo atinó en decirle «tú sígueme». Los dos llegaron del carrete en la madrugada, y el europeo solo mencionó que «si me echan o no, me voy a acordar toda mi puta vida de este momento».

Ante esta anécdota, Agostini comentó que «Pensé que era broma, me puse los zapatos, y lo seguí para saber hasta dónde llegaba», además señaló que el ex Morandé con Compañía «se sabía todos los escondites».

Esta humorada no le cayó nada de bien a la producción del reality de Canal 13, ya que a pesar de que no los expulsaron, esa semana ambos fueron mandados directo a zona de eliminación.

Los trucos de Miguelito

En el programa de La Fiera, el oriundo de Canarias afirmó que fue su «mejor momento» dentro del encierro. Además, comentó que después que Miguelito le explicara el plan, ya estaba al otro extremo de la calle. “‘Vamos’ me dijo, y terminamos en la fiesta, y así de loco fue”, agregó.

Sin embargo, antes de ingresar a la fiesta, el español le dijo «papi, ¿ahora cómo entramos? Yo no tengo dinero», a lo que le respondió «tranquilo’, me contestó, y me hacía así (la movía) con la billetera y entramos».

«La gente me preguntó cómo entré, y el cabrón tenía las tarjetas de crédito escondidas», indicó, ya que él no tenía dinero para entrar al carrete. Posteriormente, señaló que «es un zorro», sobre todo porque «tenía todo escondido en la billetera».

Estando dentro de la fiesta, Fabio colocaba a Miguelito encima suyo para no perderlo. «Después salieron todos los videos graciosos con él sobre mis hombros bailando. Lo tenía ahí porque había miles de personas y si se me perdía, no lo encontraba más».

«Lo pasamos increíble, pero siempre estuvimos con el miedo de ‘vámonos ya’. Al final estuvimos tres horas y media», añadió. También reveló que lo «multaron feo en dinero» desde la producción.

Finalmente, comentó que también se pillaron con la ex de Fabio Agostini, Gabrieli Moreira, quien ingresó semanas después al reality.