«¿Estás terminando conmigo?»: Gabrieli Moreira no aguanta decisión de Fabio Agostini en Tierra Brava

La noche de este martes se vivió uno de los momentos más tensos al interior de Tierra Brava, protagonizado por Fabio Agostini y Gabrieli Moreira, luego de que el español la invitara a una cita.

Resulta que todo comenzó cuando Karla Constant le regaló una cita al chiquillo, quien eligió a la brasileña. Eso sí, le avisaron a Pamela Díaz que interviniera en cualquier momento del encuentro.

Es en este contexto que, Fabio Agostini tuvo una intensa conversación con Gabrieli, donde aprovechó de enrostrarle la molestia que siente con ella. «Estoy cansado de verdad de todo esto, estoy en un momento en que quiero un respiro. Estoy agotado, lo que quiero es salir de aquí y tener libertad», indicó.

El quiebre de Fabio Agostini en Tierra Brava

Cuando la brasileña le preguntó si lo que quiere es estar soltero, el español le reconoció que sí. Entonces ella, furiosa, dio por terminada la cita. «Estás haciendo todo esto porque llegó ella. ¿Estás terminando conmigo?», le reclamó, indicando a Pamela. «Sólo pido un tiempo. Ahora estoy agobiado, no me metas más presión», insistió él.

Justo en ese momento llegó Pamela y se sentó con ellos a conversar. Luego de que Fabio le contó los motivos de la pelea y trató a la brasileña de celosa, Gabrieli se echó a llorar, se levantó y se fue, desconsolada. Ya en la casa de Tierra Brava, botó las flores que le regaló Fabio.

«En mi p… vida le he dado tantas oportunidades a una persona. Es el momento de soltar, lo tenía que hacer antes, pero no me atrevía. Ahora ya nadie me va a hacer problemas. Lo que más quiero es libertad», le argumentó Fabio a Pamela, y se lanzó a la piscina para mostrar su nuevo estado.

Un rato después, La Fiera fue a hablar con Gabrieli para pedirle que se arreglaran, pero la brasileña aseguró estar muy decepcionada. «Yo conozco a ese chico desde hace un año y medio, y nunca lo he visto así. No es el Fabio que conozco afuera, es otra persona. Entonces no quiero tener ninguna relación con él. No quiero arreglarme con él», le comentó Gabrieli a Pamela, poniéndole un aparente punto final a la relación.

«Estos van a volver, porque son medio tóxicos», opinó Pamela posteriormente.