Pamela Díaz deja la escoba al revelar íntimos detalles de su matrimonio con Manuel Neira: «Nunca más…»

Sin duda que el capítulo de este martes de Tierra Brava estuvo marcado por una de momentos de impacto que sin duda quedarán para el recuerdo. Pero no cabe duda que una de las revelaciones de Pamela Díaz en el encierro dejó la grande.

En un momento de conversación íntima, La Fiera le confesó a Daniela Aránguiz y Botota cómo es su relación con sus exmaridos. «Yo nunca más hablé con Manuel (Neira), llevo 14 años», confesó acerca de su primer esposo.

Consultada acerca de si sus hijos alguna vez le pidieron volver, Pamela Díaz reveló que no. «La última vez mi hija me dijo ‘Pensé que te ibas a separar antes’. Eso fue hace 5 años cuando me enteré que me cag… con una mina, y ahí dije ‘hasta nunca’», sostuvo.

Por su parte, Daniela Aránguiz contó que el término de su matrimonio con Jorge Valdivia la afectó mucho. «No hablo con él hace un año. Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer, yo pienso que eso fue por estar estresada. Desde entonces me preocupo de los chiquillos no más», indicó.

El regreso de Pamela Díaz a Tierra Brava

Hay que recordar que se mostró el reingreso de Pamela Díaz el pasado lunes 4 de marzo, mientras los participantes estaban al interior de la casa y comenzaron a ver humo verde en distintos puntos del patio. Momento en el que apareció Matías Vega conduciendo un boogie junto a una mujer, la que llevaba un caso negro, por lo que no se sabía quién era.

Recién cuando se dieron cuenta de que la animadora era la mujer en hacer su regreso a Tierra Brava, corrieron a saludarla y abrazarla. Es en contexto que la primera que se acercó resultó seguir Botota Fox, seguida por Dani Castro.

Pero una que no se mostró muy feliz con la vuelta de la comunicadora fue Gabrieli Moreira, esto debido a durante su primer paso por el reality, la Fiera se mostró más que cercana con Fabio Agostini.