«Choro y julero»: JC Rodríguez enfurecido tras grosero comerciante en despacho

Este miércoles en el matinal Contigo en la Mañana se vivió un curioso momento, luego de que un comerciante interviniera un despacho para expresar sus descargos, que terminó con la irrupción de JC Rodríguez. En ese sentido, se presentó: «Soy comerciante, yo vendo remedios acá en la plaza de Puente (Alto), y estos hue… hacen los operativos cu… y le quitan la mercadería a la gente que tiene que vivir».

Si bien, el chiquillo tuvo la oportunidad para entregar su punto de vista, este la aprovechó para ocupar un tono violento y decir un sinnúmero de garabatos.

«Dicen que somos una mafia y aquí somos todos trabajadores, las mafias cu… están de cuello y corbata, la hue… es así de simple», siguió diciendo. Justo antes de que la notera Daniela Muñoz hablara, el vendedor continuó su descargo. «Hagan las hue… como se deben, cuiden a su pueblo y hagan la hue… como corresponden».

Ante esta situación, la periodista le consultó de buena manera si podían conversar más detenidamente. Sin embargo, el hombre no la tomó demasiado en cuenta y contestó: «Detrás de nosotros hay mamitas que sufren. Yo vendo medicamentos y los compro con mi plata, con mi esfuerzo».

A lo que Daniela Muñoz le pregunta: «Tú dices que vendes medicamentos. ¿Qué tipo de medicamento vendes?». «Medicamentos básicos, yo soy el único que vende remedio acá y le hago un bien a la gente porque las farmacias están coludidas», replica en tono aireado.

JC Rodríguez y su intento de conversar

«¿De dónde sacas esos remedios?», le contra pregunta la comunicadora. «No, no voy a decirle la gallina de huevos de oro, señorita, es una hue… ilógica. Si vamos a hablar, hablemos cosas… no preguntas así, si no voy a decirle ‘lo compro aquí a la vuelta’. Yo salgo a trabajar todos los días por una persona que responde por su hijo. Soy un mal necesario, porque ayudo a toda la gente», sostiene el vendedor.

Dicho esto, Julio César Rodríguez decide meter la cuchara y expresó: «Un mal necesario no puede vender remedios en la calle, terrible choro y julero. Ya, ponle audífono», dijo según consigna La Cuarta.

Acto seguido, la notera le comentó: «Julio César quiere hablar con usted», a lo que el hombre prefiere mandarse a cambiar.

Y para cerrar con el tema, Monserrat Álvarez lanzó un consejo: «Muy cara de palo. Hay que decirle a la gente que no compre remedio en la calle. Eso es súper peligroso».