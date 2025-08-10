«En este tipo de espectáculo son muy comunes»: Mago del polémico show del día del niño salió a dar su versión de los hechos

El Mago Renato ha sido tendencia en las últimas horas en nuestro país, esto por el show que realizó esta semana por el día del niño. El espectáculo de magia tuvo una cortina en medio del acto, que generó reacciones divididas en las redes sociales.

Esto, porque la actuación de la bailarina del video, que realizaba actos de contorsionismo, fue tildada como inapropiada para los niños. Además, varios estudiantes de colegios municipales asistieron a este espectáculo realizado en Temuco.

Mago del polémico show del día del niño salió a dar su versión de los hechos

A través de sus redes sociales, el Mago Renato salió a defenderse de la polémica: «Quiero mencionar que han sacado de contexto mi show de magia«.

«Se menciona que una de las bailarinas de mi staff que me apoyó en este show, ejecutaba un baile inapropiado para los niños», agregó.

Así, continuó el video con una reflexión: «Entonces todos los niños tendrían que tener prohibido el ingreso a los circos. Porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo, que en este tipo de espectáculo son muy comunes«.

«Lamentablemente, la vestimenta, a través de las contorsiones que cualquier bailarina puede realizar, se puede mover de su posición original. Y eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show. Insisto, se entiende que es un show familiar y para los niños«, explicó.

Además, el Mago Renato destacó el impacto que esto ha tenido en su colega: «Ha generado un conflicto emocional grave para esta bailarina profesional. Se ha visto afectada su imagen y, por supuesto, la mía como mago profesional hace más de 25 años, donde jamás había vivido una situación como esta».

«Es lamentable que se saque de contexto un show que tuvo éxito. Por una publicación de una plataforma con fines políticos que intenta sexualizar algo que solamente está en la cabeza de los adultos«, agregó.

Para cerrar, el Mago Renato declaró: «Les pido encarecidamente que se desmarquen del morbo. Y logren entender que mi show fue de una hora y no fue solo lo que en un extracto de 10 o 15 segundos se mostró«.

