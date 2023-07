«No te hagas el…»: La fuerte discusión entre JC Rodríguez y Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana

Durante la mañana de este miércoles, los animadores del matinal de Chilevisión, JC Rodríguez y Monserrat Álvarez fueron protagonistas de una potente disputa en el programa.

Para entrar en contexto, en el espacio matutino se encontraban hablando sobre el caso de un joven que fue golpeado en el mall por un guardia. En este sentido, el conductor mostró una contundente posición, señalando que para él no estaba bien que, ante un sonido de una alarma, los consumidores sean obligados a mostrar la boleta y sus pertenencias, sin la presencia de los Carabineros.

Por otro lado, Monserrat Álvarez y Roberto Cox, expusieron que creían correcta esa medida, aunque esta no esté especificado por la ley, diciendo que «el que nada hace, nada teme».

Ante esto, Julio César Rodríguez explicó que puede significar que empiecen a elevarse los hechos discriminatorios por sospecha, recalcando que muchas veces en la caja se olvidan sacar las alarmas y por eso suenan a la salida.

En ese sentido, la conductora sostuvo: «Prefiero que la tienda tenga harto control para que no haya un ‘mechero’ a mi lado». Mientras que JC Rodríguez le contestó: «Ese control tiene que realizarse sin pasar a llevar los derechos civiles».

La acalorada discusión entre JC Rodríguez y Monserrat Álvarez

Luego de ello, la discusión fue subiendo grados cuando JC se mostró en desacuerdo con sus compañeros, asegurando que lo que estaban debatiendo podía llevar a actos discriminatorios.

«Perdóname, pero me siento responsable de este programa porque lo hemos construido durante cuatro años. Señor, señora: si usted en el vértice de una tienda le piden que abra su bolsa y que muestre boleta, no lo haga, (espere a) que llegue Carabineros», expresó, según consigna Página 7.

A lo que Monserrat, no dudó en discrepar. «Pero Julio, no te hagas el…», alcanzó a declarar, antes de que el rostro de CHV no escondiera su aburrimiento con la situación, provocando la molestia de ella.

«A ver, no nos confundas. No, ojo ahí. Julio, lo que estamos diciendo es otra cosa», le dijo nuevamente Álvarez.

A lo que agregó: «La ley es clara y el Sernac lo dijo: las tiendas no tienen derecho a pedirte la boleta (…) Lo que estamos discutiendo es si queremos que eso cambie o no».